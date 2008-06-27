Департамент з виконання покарань: у нас все чисто!

Державний департамент України з питань виконання покарань заявляє про свою відкритість у співпраці із громадськими організаціями та засобами масової інформації.

Про це йдеться в інформаційному повідомленні департаменту, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

"Незважаючи на суттєві здобутки кримінально-виконавчої служби у забезпеченні взаємодії з інститутами громадянського суспільства, на жаль, продовжують лунати звинувачення відомства у закритості, що, в окремих випадках, має на меті загострити ситуацію навколо Департаменту та скласти негативну громадську думку про його діяльність", - говориться у повідомленні.

Так, за інформацією департаменту, кого громадських організацій, які співпрацюють з установами кримінально-виконавчої служби, розширилося, і це "свідчить про збільшення активності у цьому секторі громадянського суспільства". Так, за наданою інформацією, якщо у 2005 році до співпраці з установами кримінально-виконавчої служби було залучено 50 об’єднань громадян, то у 2007 році їх кількість зросла більше ніж утричі і складає 189 об’єднань регіонального та всеукраїнського рівнів. Переважна більшість цих організацій працює в установах вже на постійній основі. Загальна кількість представників громадських організацій, які безпосередньо відвідують установи виконання покарань та працюють із засудженими, перевищує 700 осіб, повідомляють у департаменті.

Крім того, за наявною інформацією, громадський контроль за дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених сьогодні також здійснюють 208 спостережних комісій, 10 піклувальних рад при спеціальних виховних установах та утворені при всіх територіальних органах управління департаменту громадські ради.

За повідомленням держдепартаменту, впродовж 2007 року в центральних засобах масової інформації висвітлено майже 2 тисячі матеріалів з питань діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, в той час коли у 2006 році таких матеріалів було 500. Станом на 25 червня 2008 року в ЗМІ висвітлено вже 1040 матеріалів.

"Якщо система закрита, звідки ж численні репортажі з місць позбавлення волі, які мало не щодня демонструються по телебаченню, публікуються в пресі, з‘являються на сторінках інтернет-видань", - заявляють у департаменті.

Департамент наголошує, що будь-яка інформація про діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України має бути об‘єктивною та перевіреною, адже не всі правозахисники опікуються її справжніми проблемами.

"До речі, в жодній країні світу установи виконання покарань не є відкритими для вільного відвідування сторонніми особами, до яких відносяться представники громадськості та засобів масової інформації", - додають у департаменті.

Як повідомляв УНІАН, з критикою роботи Державного департаменту з питань виконання покарань раніше неодноразово виступав ряд правозахисних громадських організацій, зокрема, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, громадська організація "Донецький меморіал", Вінницька правозахисна група та інші.