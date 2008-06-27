Балога - Верховному Суду: Іду на Ви!

В Україні реформування судової гілки влади зводиться лише до створення умов для контролю над нею.

Таку думку висловив президент Аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як зазначив він, останні політичні тенденції засвідчили, що сьогодні в Україні посилилася боротьба за судову гілку влади. У зв’язку з чим, на думку політолога, відбувся неприйнятний обмін репліками між головою Верховного суду і Секретаріатом Президента.

“На жаль, в умах наших політиків реформа судової гілки влади зводиться лише до намагання визначити і розподілити повноваження щодо призначення голів судів і можливості впливу на судову владу. Громадяни, суспільство зацікавлені зовсім в іншому: нам потрібне справедливе і доступне правосуддя. Але про це сьогодні ніхто не думає”, - зауважив І.ЖДАНОВ.