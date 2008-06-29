У Південній Африці китайців визнали чорношкірими

Південноафриканські громадяни китайського походження домоглися від держави права вважатися чорношкірими. Рішення про це ухвалило регіональне відділення Верховного суду ПАР в Преторії, повідомляє агентство France Presse.

Позов був поданий Китайською асоціацією Південної Африки, яка стверджувала, що після відміни політики апартеїду в 1994 році, китайці не одержали тих привілеїв, які за законом належать расовим групам, що були гноблені за старого режиму: чорним, індусам і нащадкам змішаних шлюбів.

Жертвам політики расової сегрегації, яку проводила біла меншина, тепер дозволено купувати акції провідних південноафриканських компаній за пільговою ціною. Крім того, чорношкірим віддається перевага при розгляді вакансій на посади топ-менеджерів.

Позивачі наголосили, що до скасування апартеїду китайців зараховували до кольорових, а з 1994 року їх расова приналежність залишалася нез`ясованою.

За даними асоціації, з 46-мільйонного населення ПАР громадяни китайського походження становлять менше 10 тисяч. ВВС News пише, що в Південній Африці живуть близько 200 тисяч етнічних китайців. У статті про південноафриканських китайців на "Вікіпедії" їх чисельність оцінюється в 20-50 тисяч осіб.

На думку ряду дослідників, власті ПАР просто забули про етнічних китайців, оскільки вони становлять невелику частину населення і ведуть замкнений спосіб життя.

Лента.ру