У Литві узаконили подвійне громадянство для діаспори

Сейм (парламент) Литви проголосував сьогодні за поправки, що узаконили інститут подвійного громадянства. Правом на його отримання зможуть скористатися вихідці з Литви та їхні нащадки, що проживають в країнах Євросоюзу і НАТО, а також ті, що виїхали з Литви до встановлення радянської влади або були вислані з Литви.

Як передає ІТАР-ТАРС, віце-спікер сейму Гінтарас СТЕПОНАВІЧЮС відзначив: "Ми не така велика країна, щоб відмахнутися від тих, хто на довгий або короткий час виїхав за кордон. Рано чи пізно вони повернуться, тому двері повинні бути відкриті".

До цих пір подвійне громадянство в Литві було заборонене. Лише за особливі заслуги перед країною президент міг як виняток надати його своїм декретом. Така можливість за главою держави залишена і прийнятими сьогодні поправками.