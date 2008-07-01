У Ющенка кажуть, що у роботі Конституційної ради немає сенсу
Ставнійчук вказала, чого не вистачає
Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК заявляє, що засідання Національної конституційної ради буде проведено після стабілізації політичної ситуації в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СТАВНІЙЧУК сказала на брифінгу у вівторок.
За її словами, організаційна можливість для проведення засідань Національної конституційної ради є, але єдине чого не вистачає це нормальної збалансованої роботи народних депутатів України.
«Як тільки стабілізується відповідна політична ситуація, є сенс тоді поновлювати роботу Національної конституційної ради», - сказала вона.
За словами М.СТАВНІЙЧУК, без народних депутатів України, які говорять, що вони перебувають у складі НКР, але не працюють в цій раді, сенсу проводити засідання немає.