Нові перевірки чекають на російськомовних громадян Естонії. Від сьогодні втрачає силу - довідка про знання естонської старого зразка, передає 5 канал.

Перездати іспит має кожен, хто не вчився в естонській школі. Без довідки про мову неможливо влаштуватися на роботу - хіба що отримати найнижчу посаду. Роботодавці мають стежити за мовним середовищем у колективі самостійно, за потреби - звертатися до "мовної інспекції". Звільняти людей за прострочені довідки заборонено, утім - і брати на роботу також.