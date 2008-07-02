Павленко підтримує ідею щодо Уповноваженого з прав дитини

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО підтримує ініціативу щодо запровадження в Україні інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав дитини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, нагадавши, що відповідний законопроект «Про уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини», ініційований народним депутатом Олександром ФЕЛЬДМАНОМ, вже зареєстрований в парламенті.

Згідно з законопроектом запроваджений в Україні інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини здійснюватиме контроль за дотриманням і захистом прав і свобод дитини відповідно до Конвенції ООН про права дитини. Дитячий омбудсмен також спостерігатиме за дотриманням Закону України «Про охорону дитинства».

Міністр переконаний, що діти мають бути залученими до формування державної політики, яка стосується саме їхніх прав.

«Дуже важливо, щоб кожна малеча розуміла, як приймається державне рішення, і що на цей процес може впливати навіть дитина», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

* * * В 1991 році, коли була ратифікована Конвенція ООН про права дитини, Україна зобов’язалась забезпечити повноцінний розвиток дитини.

22 вересня 2007 року Комітет ООН рекомендував Україні запровадити інститут Омбудсмена з прав дитини або спеціальний підрозділ, який мав би відповідальність за реагування на скарги та звернення дітей.

Сьогодні омбудсмени з прав дітей працюють в 25 країнах Європи, в тому числі і в країнах СНД.