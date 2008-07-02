У Ющенка і Тимошенко критикують Конституцію від регіоналів

Опозиційна Партія регіонів представила у вівторок свій проект змін до Конституції, який серед іншого передбачає позаблоковий статус України та надання російській мові статусу другої державної.

Задекларований Партією регіонів позаблоковий статус України означає відмову від інтеграції України в НАТО, що унеможливлює гарантії національної безпеки, заявив депутат від Блоку Тимошенко Олег Ляшко. А надання російській мові статусу другої державної, як сказав депутат, «нівелює статус української мови». Своєю чергою, заступник голови президентського секретаріату Марина Ставнійчук зазначила, що ці положення не сприятимуть згуртуванню держави, а «принесуть розбалансованість як серед політикуму, так і в цілому в суспільстві». Ставнійчук скритикувала й проект конституційних змін БЮТ за акцент на імперативному мандаті та неможливості оскарження дій партій і блоків щодо подальшої долі депутатів. Однак Ляшко вважає застосування імперативного мандату вимушеною відповіддю на загрози політичній стабільності. Депутат переконаний, що наразі жодна сторона не спроможна дістати підтримку власного проекту Конституції, а пошук компромісу забере ще багато часу.

Німецька хвиля