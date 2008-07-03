Профспілки вимагають введення в Україні погодинної оплати праці

Конфедерація вільних профспілок України (КВПУ) вважає за необхідне введення в Україні погодинної оплати праці, зокрема, у видобувній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам голова Конфедерації Михайло ВОЛИНЕЦЬ.

Він зазначив, що незалежні профспілки гірників вже 18 років вимагають введення такої оплати праці і переконали нинішнього прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО в цьому.

За словами М.ВОЛИНЦЯ, саме у вугільній галузі таку систему оплати праці необхідно вводити першочергово, оскільки її працівники мають дуже важкі умови праці. «Там бажано і необхідно найближчим часом ввести погодинну оплату праці. Це буде своєрідний експеримент. Потім цей експеримент буде розповсюджений в інших галузях видобувної промисловості», - сказав М.ВОЛИНЕЦЬ.

Він підкреслив, що погодинна оплата праці повинна вводитись також в металургійній галузі, в будівельній промисловості, а також у сільському господарстві, де сезонні роботи і оплата праці людини наразі залежать від врожаю тощо.

Щодо того, які, перспективи щодо прийняття відповідного законопроекту, підготовленого представниками Блоку Литвина, голова КВПУ зазначив: «Я вважаю, що законопроект як ідеологія системи погодинної оплати праці повинен прийматися, і ті напрацювання, які зроблені урядом і які є в законопроекті ЛИТВИНА, їх треба об’єднувати і разом проголосувати».

Як зазначив М.ВОЛИНЕЦЬ, така нова система оплати праці дасть поштовх для застосування нової техніки і нових технологій в усіх сферах виробництва. «Ми повинні почати із заробітних плат, інакше ми нічого не зрушимо. Цим самим ми заставимо «червоних» директорів, нових менеджерів, дозрілих, які знають як працювати в «тіні», платити гарантовану високу заробітну плату», - підкреслив голова Конфедерації вільних профспілок України.

Він висловив сподівання, що завдяки підтримці та намаганням Ю.ТИМОШЕНКО цю ідею щодо оплати праці вдасться реалізувати в Україні.

Довідка УНІАН. У червні 1997 року було створено Об’єднання вільних профспілок України, згодом реорганізоване у Конфедерацію вільних профспілок України. На сьогодні чисельність КВПУ – 257 тис. чоловік.

Конфедерацію створено з метою охорони та захисту трудових прав і соціально-економічних інтересів членів організацій, що входять до КВПУ.

До складу КВПУ входять вісім профспілок всеукраїнського статусу: Незалежна профспілка гірників України, Всеукраїнська профспілка «Захист справедливості», Всеукраїнська національна профспілка «Футболісти України», Вільна профспілка залізничників України, Вільна профспілка освіти і науки України, Вільна профспілка медичних працівників України, Всеукраїнська профспілка працюючих інвалідів, Всеукраїнська профспілка дорожників та різноробочих.