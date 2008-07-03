Влада Криму пригадала Москалю всі вбивства і поставила міліції умову

Верховна Рада Автономної Республіки Крим готова забезпечити фінансування міліції автономії тільки після надання плану розкриття резонансних злочинів 90-х років минулого століття, зокрема кількох сотень убивств.

Про це сказано у відкритому листі голови кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, текст якого має УНІАН.

У листі А.ГРИЦЕНКО зазначає, що в одному з виступів Ю.ЛУЦЕНКО в пресі «прозвучала заява про те, що кримська міліція все ближче підбирається до «справ давно минулих днів», а теперішня кримська влада не зацікавлена в розкритті резонансних злочинів минулих років», схожі заяви зробили радник міністра – народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ і нинішній керівник кримської міліції Микола ІЛЛІЧОВ. «М.ІЛЛІЧОВ при цьому звинуватив парламент автономії в небажанні фінансувати міліцію республіки «з політичних мотивів», - зазначає А.ГРИЦЕНКО.

Відтак кримський спікер звертає увагу голови МВС на те, що вбивства високих посадовців республіки (серед них - першого заступника голови Ради міністрів АРК Сафонцева, голови Фонду майна АРК Головізіна, першого заступника міністра курортів і туризму Автономної Республіки Крим Гольдича) сталися у середині і наприкінці 90-х років і досі залишаються нерозкритими. «Ніхто не заважав тодішньому заступникові міністра внутрішніх справ України – начальникові Головного управління МВС України в Криму Г.МОСКАЛЮ знайти вбивць, і ніхто не заважав йому зробити це тоді, коли він був вашим заступником, - пише А.ГРИЦЕНКО в листі до Ю.ЛУЦЕНКА - Ніхто не заважає і сьогодні кримським правоохоронним органам виконати їхній обов’язок - знайти і покарати організаторів і виконавців кривавих злочинів».

Кримський спікер заявляє, що в разі надання Головним управлінням МВС України в АРК плану конкретних заходів, спрямованих на розкриття резонансних злочинів, зокрема вбивств, парламент Криму «в оперативному порядку виділить на ці цілі необхідні фінансові ресурси». «Хочу також зазначити, що будь-які докори на адресу парламенту автономії з приводу небажання фінансувати міліцію абсолютно безпідставні», - додав А.ГРИЦЕНКО. Він зазначає, що правоохоронні органи фінансуються з держбюджету України. «Автономна Республіка Крим виділяє кошти зі свого бюджету тільки на заходи, які здійснюються в рамках програм, затверджених Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Досі від Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим не надходило жодних пропозицій про виділення необхідних коштів для реалізації заходів, передбачених Регіональною комплексною програмою профілактики правопорушень в Автономній Республіці Крим на 2008-2009 роки», - сказано в листі.

Таким чином, зазначає спікер Криму, саме від керівництва МВС і міліції автономії залежать і перспективи розкриття резонансних злочинів, і фінансування заходів у рамках Регіональної комплексної програми профілактики правопорушень в АРК на 2008-2009 роки, і толерантні відносини з органами влади автономії.