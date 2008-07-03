ЮНІСЕФ закликав дo порятунку від голоду десятків тисяч дітей в Африці

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав міжнародне співтовариство терміново вжити заходів для порятунку від голоду десятків тисяч дітей у регіоні Африканського рогу, передає ІТАР-ТАСС.

У розповсюдженій у кенійській столиці заяві фонду вказується, що ”настав час діяти, аби врятувати життя дітей”.

Тільки ”спільні, активні, рішучі кроки національних урядів спільно з міжнародними партнерами зможуть знизити загрозу для дітей у регіоні Африканського рогу”, вказується в документі.

ЮНІСЕФ зазначає, що на межі катастрофи діти та їх сім`ї опинилися через засуху, конфлікти, зростання цін на продовольство, хвороби та злидні. У найбільш складному становищі опинилися жителі Сомалі, де триває кровопролитний конфлікт між повстанцями і перехідним урядом.