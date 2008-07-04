Міністерства саботують Державну програму протидії торгівлі людьми

У Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту констатують невиконання багатьма міністерствами Державної програми протидії торгівлі людьми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це йшлося на засіданні Міжвідомчої координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, яке відбулося 3 липня під головуванням заступника міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія СИЗЕНКА .

Відкриваючи засідання, Юрій СИЗЕНКО повідомив, що Державна програма протидії торгівлі людьми не виконується належним чином і навів низку прикладів. За його словами, на реалізацію згаданої Держпрограми багатьма міністерствами не закладено коштів. Також існує нерозуміння того, що результати виконання програми повинні бути обов’язковими, і подаватись кожним міністерством по пункту заходу, за який вони відповідають. «На жаль, міністерства не подали нам своїх показників результативності і погодили зміни до програми без зауважень», – зауважив заступник міністра.

За результатами обговорень до протокольного рішення було внесено положення про необхідність здійснення міністерствами та відомствами моніторингу своєї роботи з протидії торгівлі людьми. Також Ю.СИЗЕНКО попросив присутніх представників відомств надати пропозиції щодо внесення змін до Державної програми щодо наповнення її кількісними та якісними показниками.

Під час засідання було представлено звіт офісу Координатора проектів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні «Оцінка потреб національного механізму перенаправлення потерпілих від торгівлі людьми в Україні». Автор звіту, консультант проектів з прав людини Координатор проектів ОБСЄ в Україні Андрея СЬОЛКНЕР представила учасникам засідання основні положення документу. У ньому відзначалося, що хоча в Україні діє Державна програма протидії торгівлі людьми, існують недоліки, зокрема, в роботі окремих міністерств і відомств. Доповідач зазначила, що за відсутності єдиного національного положення про методи роботи, якість та функціонування механізмів взаємодії на регіональному рівні відрізняються в кожній області. Так само відрізняється рівень залучення державних установ до існуючих схем співробітництва на національному та регіональному рівнях. За її словами, у багатьох випадках партнерство залежить від особистих стосунків.

А.СЬОЛКНЕР підкреслила, що існує нагальна потреба у розробці національного механізму перенаправлення, який регулював би порядок дій щодо протидії торгівлі людьми, виявлення жертв, надання їм допомоги та реінтеграції.

Крім того, Ю.СИЗЕНКО повідомив, що зараз в Україні триває робота над законопроектом, який має регулювати питання провадження державної політики у сфері протидії торгівлі людьми. «Одним із важливіших розділів даного законопроекту, без сумніву, буде механізм перенаправлення потерпілої особи від торгівлі людьми», – зазначив заступник міністра

Загалом учасники засідання погодились з необхідністю розробки національного механізму перенаправлення, хоча були дискусії щодо окремих пунктів документа.

За результатами засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми було ухвалене рішення створити міжвідомчу робочу експертну групу, яка остаточно доопрацює національний механізм перенаправлення потерпілих від торгівлі людьми в Україні.