Через ДТП на Прикарпатті полетіли міліцейські голови

За наслідками ДТП у селищі Богородчани суворо покарано близько десяти осіб керівної ланки міліції.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС в Івано-Франківській області, про це йдеться у зверненні колективу прикарпатської міліції і профспілки атестованих працівників УМВС в області .

У зверненні повідомляється, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася з вини працівника міліції, керівництво УМВС в області провело серйозне службове розслідування. За його висновками звільнені з посад і суворо покарані близько десяти осіб керівної ланки служб і підрозділів міліції.

Крім того, за ініціативою працівників міліції, в усіх міськрайвідділах і галузевих службах УМВС відбулися збори особового складу, на яких правоохоронці підтримали принципову позицію керівництва в оцінці інциденту.

«Колектив прикарпатської міліції та профспілка атестованих працівників обурені фактом грубого порушення службової дисципліни працівником ДАІ і шкодують, що багатьом родинам у Богородчанах завдано значного фізичного і морального болю. Міліція краю поділяє цей біль, приносить вибачення і співчуття за страждання», – йдеться у зверненні.

Правоохоронці усвідомлюють, що “мимоволі стали дискредитованими через негідну поведінку колишнього колеги”. Водночас вони переконані, що «створена в міліцейських колективах атмосфера ділового підходу у вирішенні правоохоронних завдань і нетерпимості до будь-яких порушень законності і службової дисципліни, допоможе подолати негатив і не затьмарить результативну роботу міліції краю у боротьбі зі злочинністю та забезпеченні правопорядку, а також не стане підставою для огульної зневаги тисяч сумлінних і добросовісних міліціонерів».

«На зборах у колективах працівники міліції підтвердили своє бажання принциповим реагуванням на факти порушення службової дисципліни. Прикарпатська міліція не приховувала і не буде цього робити у жодному випадку, якщо якийсь окремий працівник дискредитуватиме себе чи міліцейський колектив. Від таких осіб позбавляються негайно, визнаючи помилковість рішення про прийняття на службу», – зазначено у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, в селищі Богородчани Івано-Франківської області 29 червня 2008 року близько 23.00 працівник міліції, який на той час не перебував на службі, рухаючись на власному автомобілі, не впорався з керуванням, збив працівника ДАІ та здійснив наїзд на гурт людей. Унаслідок ДТП одна дівчина (1995 року народження) загинула на місці ДТП, восьмеро осіб (у тому числі одна дитина 2002 р.н.) із травмами різного ступеню тяжкості були доставлені в лікарню.

Пізніше у лікарні померла ще одна жертва цього ДТП.

Працівника ДАІ, який скоїв ДТП, заарештовано. За фактом вчинення ДТП порушена кримінальна справа. У водія було взято кров для проведення експертизи на вміст алкоголю.