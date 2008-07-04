Єврокомісія хоче покращити навчання дітей мігрантів у школах

Єврокомісія розглядає можливість покращити навчання дітей мігрантів у школах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленій вчора “Зеленій книзі” Єврокомісії щодо дітей мігрантів та освіти.

Ключовою проблемою Єврокомісія називає необхідність покращити рівність освіти, а також вирішення питання прилаштування зростаючого розмаїття рідних мов дітей, що приходять до шкіл та культурних перспектив в отриманні міжкультурних навичок.

У документі зазначається, що відповідно до національних і міжнародних даних, багато дітей мігрантів у ЄС мають менш вигідне становище при отриманні освіти, ніж їхні місцеві однолітки. Діти мігрантів частіше залишають школи до завершення навчання і менше отримують вищу освіту. З іншого боку, зазначає Єврокомісія, батьки все частіше намагаються не віддавати своїх дітей до шкіл, у яких вчиться багато дітей мігрантів.

“Така ситуація може підірвати шанси емігрантської молоді на успішну інтеграцію у суспільство, робочий ринок тощо”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань освіти, культури та молоді Ян ФІГЕЛЬ.

При цьому на підставі досвіду різних країн-членів Єврокомісія робить висновок про те, що можливо зменшити розрив у навчанні між дітьми мігрантів та місцевими дітьми за допомогою проведення зваженої освітянської політики.

Серед основних заходів, що можуть сприяти покращенню освіти дітей мігрантів, Єврокомісія називає дошкільну освіту, мовну освіту, впровадження додаткових освітянських зусиль у вигляді репетиторства, а також співробітництво між родинами та спільнотами.

На переконання Єврокомісії, попередження створення шкіл-“гетто” для мігрантів є передумовою для створення дійсно рівних можливостей для дітей мігрантів.

Єврокомісія планує до кінця цього року провести публічні консультації щодо покращення залучення дітей мігрантів до освіти з тим, щоб у 2009 році оприлюднити свої висновки з цього питання.