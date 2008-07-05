У МЗС обурилися приниженнями українців у Німеччині

Міністерство закордонних справ України направило зовнішньополітичному відомству Німеччини ноту з вимогою розібратися в інциденті, що стався з групою українських громадян, котрі поверталися територією ФРН з сезонних робіт в Іспанії.

Про це повідомляє газета "Дзеркало тижня" у № 25 (704) 5-11 липня 2008 з посиланням на заяву директора консульського департаменту МЗС України Сергія ПОГОРЕЛЬЦЕВА.

За інформацією видання, українські громадяни були затримані, піддані принизливим обшукам, оштрафовані і депортовані.

«У ній міститься вимога до німецької сторони провести ретельне службове розслідування щодо фактів, викладених у вищезгаданих скаргах, з метою відновлення справедливості, залучення винних посадових осіб до відповідальності, а також для повернення українським громадянам вилучених грошей і можливого зняття заборони на їхній в’їзд до Шенгенської зони», - поінформував дипломат.

МЗС України також ініціював обговорення інциденту з вищими чиновниками Європейського Союзу. Зокрема, співробітники Представництва України при ЄС зустрілися з керівником відділу візової політики генерального директорату юстиції, свободи та безпеки Єврокомісії Йоганнесом де КЕСТЕРОМ і співробітниками генерального директорату зовнішніх відносин Єврокомісії.

«Під час цієї зустрічі нашим партнерам з Єврокомісії було вручено ноту представництва, у якій висловлено глибоку стурбованість української сторони з приводу брутального порушення прав громадян України і приниження їхньої людської гідності представниками правоохоронних органів Німеччини», - повідомив С.ПОГОРЕЛЬЦЕВ.

У свою чергу Йоганнес де КЕСТЕР повідомив, що його підрозділ розділяє стурбованість української сторони у зв’язку зі згаданим інцидентом. Що ж до заходів, яких вжила німецька поліція, то, на думку представника ЄК, вони були неадекватними і грубо порушили права і свободи українських громадян.