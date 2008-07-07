У четвер, 10 липня 2008, Amnesty International оприлюднить нову Доповідь у відповідь на зростання расистських нападів в Україні. Даний документ має на меті продемонструвати дійсну картину расистських настроїв та недостатньо адекватну реакцію органів державної влади.

Amnesty International висловить своє ставлення до нехтування Україною власних зобов’язань щодо забезпечення вільного від расової дискримінації життя для усіх людей, які проживають на її території.

Повна доповідь буде доступна на прес-конференції та після її завершення.

Хто: Нікола Дакворз, Директор Програми Amnesty International у Європі та Центральній Азії

Хеза МакГілл, дослідниця Amnesty International в Україні, Білорусі та Молдові

Світлана Побережець, Голова Міжнародної Амністії в Україні

Коли: 11.00, вівторок, 10 липня 2008 р.

Де: Укрінформ

вул. Богдана Хмельницького, 8/16, Київ

За наступною інформацією чи для проведення інтерв’ю, будь-ласка, звертайтеся:

Лідія Аройо, прес-секретар Amnesty International: +44 7771 796 350 (моб. у Великобританії) або +38 098 844 88 71 (моб. в Україні), e-mail: laroyo@amnesty.org