Сьогодні в МВС відбудеться прес-конференція щодо викриття злочинів та зловживань, скоєних правоохоронцями

Сьогодні о 13.00 в МВС України (вул. Богомольця, 10) відбудеться прес-конференція за участю керівництва міністерства на тему: „Заходи служби внутрішньої безпеки МВС України щодо викриття злочинів та зловживань, скоєних працівниками органів внутрішніх справ”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, акредитація проводиться за телефонами: 254-75-18, 256-11-01, 256-16-30.