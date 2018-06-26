Моя міліція мене дере як липку, або Ще раз про шалені мільйони МВС

Ну, нарешті! Вже і влада «помітила», яке беззаконня кояться в МВС України з так званими платними послугами цього відомства! «Шалені мільйони МВС», - так красномовно називається матеріал, оприлюднений 2 липня на офіційному сайті Рахункової палати України. Ця контролююча організація повідомила про проведену з цього питання аудиторську перевірку, висновки якої приголомшують.

Колегія Рахункової палати зазначає, що система залучення до бюджету і використання коштів за надані в 2007 році адміністративні послуги МВС була «непрозорою, не відповідала всім вимогам чинного законодавства, а розміри плати за послуги – економічно обгрунтованим витратам, пов`язаним з їх наданням». Також у звіті йдеться про те, що розпочата керівництвом МВС робота щодо нормування і тарифікації платних послуг була виконана з істотними помилками і порушеннями законодавства. Внаслідок чого залишилися невирішеними проблеми відкритості, доступності, зручності послуг, належного нормативного врегулювання процедурних проблем їх надання, тривалості термінів отримання і черг.

Отже, йдеться про оцінку сфери платних міліційних послуг за минулий рік, коли керівництво МВС здійснював невідомо де нині сущий соціаліст Василь Цушко. Справді, 2007 року українська міліція на цьому терені провела вельми «рішучі» дії.

Пригадується, як 8 листопада минулого року тодішній заступник міністра внутрішніх справ Сергій Копитов доповів, що згідно з розпорядженням Кабміну, з 12 листопада 2007 року підвищуються на 30-40% ціни на послуги, що їх надають підрозділи МВС.

За його словами, це пояснювалося тим, що з 2001 року розцінки на послуги МВС не змінювалися, і вони вже давно не відповідають витратам на їх надання. Тобто, винною була інфляція.

Ще керівництво міліції переконувало тоді, що гроші переказуватимуться до спеціального фонду, їх витрати жорстко контролюватимуть. Фірм, які раніше працювали при МВС, більше, мовляв, не буде - всі послуги надаватимуться тільки підрозділи міліції безпосередньо. І нав`язуватися міліцією ці послуги громадянам не будуть.

Серед асортименту платних послуг органів МВС, який налічує 107 пунктів, з`явилися в листопаді минулого року і нові види. Наприклад, за бажанням клієнта став можливий виїзд інспектора просто в автосалон, щоб там зареєструвати куплений автомобіль. Вартість цієї послуги була визначена в 29 гривень. Також співробітник ДАІ здобув право замість клієнта готувати і заповнювати реєстраційні документи - за 10 гривень. Інші ж послуги істотно подорожчали: наприклад, виготовлення комплекту номерних знаків для транспортного засобу стало коштувати 91,5 грн., оцінка одного транспортного засобу - 117 грн., оформлення реєстраційних документів транспортного засобу - 15 грн., відеозапис одного місця дорожньо-транспортної події або одного транспортного засобу - 62 грн.

А ще раніше - 4 червня 2007 року - Кабмін видав постанову №795 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами і підрозділами Міністерства внутрішніх справ». Цей документ, з одного боку, визнававав такими, що втратили чинність раніше діючі нормативні акти щодо платних послуг міліції, з іншого – був наведений новий перелік таких послуг.

Перелік платних послуг МВС складається з кількох великих блоків.Найбільший, мабуть, з них зв`язаний, так чи інакше, з автомобілями і водіями. Тут і технічний огляд автомобілів, автобусів, причепів, і оформлення документів на право управління авто, і зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках Державтоінспекції, і видача номерних знаків тощо.

Ще одна велика група платних послуг міліції пов`язана з дозволами на володіння різною зброєю. Також визначені як платні послуги з видачі громадянам паспортів, з усіляких обстежень господарських суб`єктів, з проведення різних експертиз і ще багато іншого.

Серед усього комплексу таких платних послуг органів МВС є і чимало доволі дивних. Зокрема, згідно з пунктом 57 Переліку, треба платити міліції за «добір документів з тематики, пов`язаної з діяльністю органів внутрішніх справ». «Чудове» визначення, чи не так? Наприклад, якщо журналісти або громадські організації попросять міліцію щосьповідомити про результати її роботи (скажімо, про статистику розкриття злочинів або про хід розслідування певних кримінальних справ), то за це, зрозуміло, треба платити. Утім, під таке розпливчате формулювання може підпасти все, що завгодно.

Великі сумніви викликає і пункт 17 Переліку: «Термінове оформлення і видача (протягом одного, трьох робочих днів) реєстраційних і дозвільних документів». У ньому перелічені багато видів послуг міліції, за які громадяни і організації все одно мусять платити згідно з цим же Переліком. Але, виявляється, якщо заплатити більше, то вас обслужать поза чергою. Зрозуміло, що тим, хто не хоче розщедрюватися додатково, доведеться в такому разі чекати своїх паперів набагато довше.

Дивує ще одна платна послуга МВС (п. 68) - збереження номерних знаків транспортного засобу для подальшого закріплення їх за іншими транспортними засобами того ж власника. Тобто, ви купуєте нову машину замість розбитої (припустімо, не з вашої вини) і хочете зберегти старі номери, а вас зобов`яжуть заплатити за це міліції.

Якщо ваші діти зберуться вступати до якогось вузу системи МВС, то від вас зажадають сплатити (п. 73) за проходження ними медогляду на військово-лікарняних комісіях (і це велика сума) – незалежно від того, чи подолають вони екзаменаційний конкурс. Натомість для вступу до всіх інших вузів також потрібен медогляд, але їх проводять безкоштовно.

У разі розшуку вами родичів, що загубилися (зникли), треба теж, згідно з пунктом 96 Переліку, платити міліції. А якщо - при розслідуванні здійсненого проти вас злочину - міліції доведеться проводити якісь спеціальні експертизи, записані в пункті 103, то вам також буде виставлений рахунок. Плата за дактилоскопію обумовлена окремою позицією Переліку.

Таких пунктів, що викликають обурення людей, в Переліку платних послуг органів МВС чимало. Платити міліції треба і за перевірку відповідності тонування автомобільного скла вимогам стандарту, і за фотографування чи відеозапис місць ДТП, і за супровід автобусів патрульним транспортом ДАІ, і за зберігання затриманих товарів на митних складах, і за проведення огляду з наданням експертного висновку пунктів прийому металобрухту (як тут обійтися без міліції?), і т.ін.

Нарешті, просто єзуїтським постає пункт 63, який закріплює платність послуги з надання міліцією довідок про те, що у людини немає судимостей. Вражає цинізм ситуації – плати за те, що не сидів!..

Мабуть, усе це і ще багато іншого виявила Рахункова палата під час своєї ревізії органів внутрішніх справ. У позавчорашньому повідомленні не тільки наводяться конкретні приклади неподобств у системі платних послуг міліції, а й розповідається про величезні суми, що їх викачують органи МВС із співвітчизників.

Наприклад, ревізія виявила, що право надання платних послуг, яке належать до сфери діяльності підрозділів ДАІ, паспортної, експертно-криміналістичної, інформаційної служб і дозвільної системи, делегувалися підприємствам, які підвищували вартість послуг в 1,5-2,6 раза. І при цьому якість послуг нітрохи не поліпшувалася. Зокрема, реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів слід проводити протягом 45 хвилин, а насправді вона триває кілька діб. Техогляд займає майже весь робочий день, замість передбачених 49 хвилин. А скільки грошей, часу і нервів віднімає у українців процедура отримання закордонного паспорта?..

Крім того, Рахункова палата за наслідками ревізії виявила, що МВС занижувало планові показники надходжень до спеціального фонду, внаслідок чого отримувало понадпланові доходи. Тож 2007 року за платні послуги було понадпланово одержано 545 млн. грн. (а скільки пройшло повз бухгалтерію?..), з яких 254 млн. грн. були віддані для подальшого розподілу на розсуд керівництва МВС.

Таким чином – резюмує Рахункова палата – в МВС України впроваджено систему, за якою громадяни, що утримують на свої кошти правоохоронців, змушені звертатися до них по послуга, які надаються цим же платникам податків від імені держави на платній основі! Тобто, створений "порядок", за якого платник податків оплачує не тільки утримання чиновника, а ще ф платить за виконання ним покладених на нього державою обов`язків!

До даних висновків Рахункової палати можна багато ще чого додати. Крім того, в доповіді згадуються результати ревізії за 2007 рік, але становище з платними послугами МВС, які перетворилися, по суті, на легальний широкомасштабний «бізнес» міліції, практично не поліпшилося і в першому півріччі поточного року – вже за міністра МВС Юрія Луценка.

Юрій Глухов