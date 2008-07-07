Євроомбудсмен занепокоєний затримками з оплатою у Єврокомісії

Європейський омбудсмен Нікіфорос ДІАМАНДУРОС занепокоєний затримками з оплатою Єврокомісією проектів із бюджету.

Про це йдеться у заяві Омбудсмена, текст якої передано агентству УНІАН.

Згідно з документом, у 2007 році в середньому кожен п’ятний контракт був оплачений із середньою затримкою в 48 днів.

Йдеться, зокрема, про оплату робіт у рамках проектів з європейських фондів громадянам, компаніям, університетам та неурядовим громадським організаціям.

Омбудсмен схвалив ряд заходів, здійснених Єврокомісією для покращення ситуації, однак закликав до подальших зусиль у цьому напрямку.

Н.ДІАМАНДУРОС також зазначив, що здійснить нове розслідування на початку 2009 року за підсумками цьогорічної роботи.

Перше розслідування Омбудсмен провів у лютому 2001 року. З 2005-го по 2007-й рік Єврокомісія вжила ряд заходів для покращення платіжної процедури, зокрема, щодо спрощення процедури виплат і посилення внутрішнього моніторингу. Крім того, Єврокомісія запровадила автоматичну сплату відсотків за затримку платежів.