Правозахисники повідомляють про таємничу загибель ув`язненого на Вінниччині

Вінницька правозахисна група занепокоєна смертельним випадком, що стався 3 липня у Вінницькій виправній колонії №86 Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Про це йдеться у заяві ВПГ, текст якої має у розпорядженні УНІАН.

За непідтвердженою інформацією, яка задокументована як усне повідомлення Вінницькою правозахисною групою, засуджений був до смерті забитий співробітниками адміністрації колонії №86 після того, як у нього виник конфлікт з іншими засудженими та адміністрацією колонії. Після смерті тіло загиблого доставлене у Вінницьке обласне бюро судово-медичної експертизи, яке знаходиться на території Вінницького медичного університету. Деякі родичі загиблого мали можливість бачити тіло в морзі і повідомляють, що на тілі є численні сліди, що можуть вказувати на побої, йдеться у повідомленні ВПГ.

За інформацією правозахисників, протягом трьох діб, що пройшли з моменту загибелі засудженого, від громадськості намагалися приховати факт цієї події, як і у випадку із двома самогубствами, що сталися в червні цього року у Стрижавській виправній колонії №81.

Адміністрація ВК №86 повідомила, що не збирається видавати тіло загиблого родичам для поховання і буде здійснювати захоронення самостійно. Проте родичі загиблого, який є етнічним ромом, категорично вимагають видати тіло для поховання за національним ромським звичаєм та надати можливість сфотографувати тіло.

Наразі морг Вінницького БСМЕ заблокований представниками ромської громади Вінниці, які звернулися із терміновими телеграмами з вимогою видати тіло для огляду і поховання до Генерального прокурора України, голови Державного Департаменту України з питань виконання покарань, Уповноваженого ВР України з прав людини.

Офіційна версія смерті загиблого - серцевий напад, проте за непідтвердженою інформацією, яка задокументована Вінницькою правозахисною групою, разом із загиблим було жорстоко побито ще кількох засуджених.

Вінницька правозахисна група зазначає, що вона позбавлена можливості перевірити вказану інформацію, проте вимагає негайно видати для поховання відповідно до ЗУ «Про поховання та похоронну справу» тіло загиблого громадянина особам, які зобов‘язалися поховати його. Правозахисники вимагають від Генеральної прокуратури України негайно направити комісію для перевірки усіх обставин загибелі та можливих протиправних дій представників тюремної адміністрації.