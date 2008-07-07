Ветеран в інвалідному візку з пострілами захопив суддю в заручники

17:23, 07 липня 2008
Права людини
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Поранений правоохоронець

Сьогодні у Чернігові ветеран Афганістану, інвалід першої групи захопив у заручники суддю Деснянського районного суду і утримував її в кабінеті півтори години.

Як повідомив УНІАН керівник Центру громадських зв’язків УМВС в Чернігівській області Сергій БРИЛЬ, інцидент стався близько 14.30. Суддя розглядала цивільну справу цього чоловіка і відмовила у задоволенні його позову до Управління соціального захисту щодо виділення йому путівки на лікування та відпочинок. Після цього чоловік в інвалідному візку заїхав у кабінет до судді і в процесі спілкування між ними виникла сварка, суддя вимушена була викликати правоохоронців. Як тільки до кабінету зайшов співробітник спецпідрозділу «Грифон», зловмисник вистрелив йому у живіт із самостріла, після чого спрямував зброю на суддю і заявив, що бере її в заручники.

За оперативним викликом до райсуду прибули слідчі оперативні групи міського та обласного управлінь УМВС, антитерористична група, керівництво міста та родичі. Переговори із зловмисником тривали більше години. Спочатку він відмовлявся спілкуватися, а потім попросив, щоб з ним зустрівся начальник обласного правління УМВС Іван КАТЕРИНЧУК.

У кабінеті керівник міліції розмовляв зі зловмисником близько 30-35 хвилин, і врешті-решт той віддав саморобний пістолет.

Пораненого правоохоронця доставлено до Чернігівської центральної районної лікарні. Йому зроблено операцію, загрози життю немає.

На місці події працюють правоохоронці. Зловмисника затримано.

 

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