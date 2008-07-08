У Львові правники проведуть семінар для організацій громадського сектору з питань національних та європейських механізмів захисту права на об`єднання.

Семінар проводитиметься 21 липня 2008 р.

Останній термін зголошення до участі - 16 липня.

Семінар має на меті підвищити знання та обмінятись досвідом з питань європейських та міжнародних стандартів захисту права на об`єднання громадян, рішень Європейського Суду з прав людини, механізмів захисту цього права за допомогою інструментів адміністративної юстиції, захисту прав організацій громадського сектору та їхніх цільових груп.

У рамках семінару розглядатимуться такі питання:

- Результати моніторингу та правового консультування з питань державної реєстрації та відносин організацій громадського сектору з державними органами влади.

- Механізми захисту права на об`єднання, прав організацій громадського сектору та їх цільових груп: національна практика та практичні рішення.

- Міжнародні механізми захисту права на об`єднання, звернення до Європейського Суду з прав людини.

- Доступ до інформації громадських організацій: як досягнути результату?

До участі у семінарі запрошуються: представники правозахисних організацій, юристи, які працюють чи обслуговують організації громадського сектору, представники організацій, які можуть поділитись успішних досвідом захисту права на об`єднання.

У рамках проекту "Громадський моніторинг та правове консультування з питань державної реєстрації та відносин громадських організацій, релігійних організацій, профспілок, благодійних організацій з контролюючими органами влади як передумова реалізації та захисту права громадян на об`єднання", який реалізовується уже десять місяців, юристи та адвокати надають безкоштовну юридичну підтримку та допомагають громадським організаціям у проходженні процедури легалізації та реєстрації, захисті прав організацій громадського сектору та їхніх цільових груп, здійснюють моніторинг дотримання права на об`єднання, створення умов правової підтримки громадського сектору в Україні, переклади та огляди Рішень Європейського Суду з прав людини щодо статті 11 Європейської Конвенції.

Семінар проводитимуть юристи та адвокати проекту, які мають успішні справи та практики, знають проблеми та напрацювали практичні юридичні рішення їхнього вирішення, експерти залучених громадських організацій, що мають успішний практичний досвід захисту прав організацій громадського сектору та їхніх цільових груп.

Для участі у семінарі потрібно подати на електронну скриньку lawyer.ngo@gmail.com та копію на адресу info_pravo@ukr.net до 16 липня 2008 р. анкету, яка є у додатку, або яку можна отримати за контактами.

Учасникам з інших міст України покриваються транспортні витрати.

Захід проводиться Товариством сприяння українсько-польській співпраці у галузі юридичної освіти і науки, Центром громадської адвокатури у рамках проекту "Громадський моніторинг та правове консультування з питань державної реєстрації та відносин громадських організацій, релігійних організацій, профспілок, благодійних організацій з контролюючими органами влади як передумова реалізації та захисту права громадян на об`єднання", який реалізовується за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Контакти:

Тетяна Яцків, керівник проекту "Громадський моніторинг та правове консультування з питань державної реєстрації та відносин організацій громадського сектору з контролюючими органами влади як передумова реалізації та захисту права громадян на об`єднання"

м. Львів вул. Сніжна 6 оф. 5, тел.(факс) 8032 2975427, e-mail: lawyer.ngo@gmail.com