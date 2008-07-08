Міністри обговорять питання угорських шкіл в Україні

Найближчим часом відбудуться переговори на рівні міністрів освіти України та Угорщини щодо оптимізації навчального процесу угорської національної меншини в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Києві на спільній прес-конференції з Президентом Угорської Республіки Ласло ШОЙОМОМ.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО повідомив, що наступного тижня до Рахова запрошено представницьку угорську делегацію на чолі з міністром освіти і культури Угорщини для проведення консультацій щодо навчального процесу в угорських школах Закарпаття.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що міністри мають попрацювати протягом двох-трьох днів і виробити фаховий документ – навчальний план для школярів. При цьому Президент наголосив на прогресі, який відбувся порівняно з січнем (час останньої зустрічі президентів двох країн – УНІАН) у вирішенні проблем угорської меншини.

«Українська сторона є відкритою до вирішення цих проблем», - сказав В.ЮЩЕНКО, повідомивши про те, що сьогодні школи укомплектовані викладачами, друкуються необхідні підручники.

У свою чергу, Л.ШОЙОМ подякував українській стороні за увагу з боку держави до угорської меншини, а також за те, що були введені квоти для випускників угорських шкіл при вступі у вищі навчальні заклади України. Водночас він зауважив, що два роки – час, на який запроваджені ці квоти, – є малим терміном для того, щоб угорські школярі вивчили українську мову.

Л.ШОЙОМ також висловив стурбованість рішенням Міністерства освіти України щодо поступового переведення усіх угорських шкіл на дві мови навчання – угорську і українську. Він вважає, що мають залишитись угорські школи, у яких, безумовно, має викладатись українська мова, але як іноземна.

При цьому В.ЮЩЕНКО висловив думку, що угорські діти мають добре знати українську мову, щоб мати змогу інтегруватись в українське суспільство, конкурувати на рівних з абітурієнтами. Разом з тим, він наголосив на важливості збереження угорської мови, літератури, традицій тощо.