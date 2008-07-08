Мігрантів у Європі зобов`яжуть вивчати іноземні мови

Міністри внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу в цілому схвалили нову ініціативу Франції щодо нелегальної міграції.

Про це повідомляють сьогодні європейські ЗМІ з посиланням на результати обговорення французької ініціативи під час неформального засідання Ради міністрів юстиції та внутрішніх справ ЄС у Канах.

Пропозиція Франції передбачає, що легальна міграція має базуватися виключно на потребах країн-членів та їх здатності прийняти мігрантів. При цьому нелегальні мігранти мають примусово повертатися до країн походження.

Також Франція пропонує встановити, що в більшості випадків шукачі притулку повинні просити про отримання такого статусу в країнах-членах ЄС ще до прибуття на територію Євросоюзу, а країни-члени ЄС мають утримуватися від легалізації нелегальних мігрантів шляхом масової видачі посвідок на проживання.

Крім того, Франція запропонувала ввести обов’язкові інтеграційні контракти, в яких мігранти мають брати на себе зобов’язання щодо сприйняття так званих національних та європейських цінностей та щодо обов’язкового відвідування мовних курсів.

Пропозиція про інтеграційні контракти була висунута для переконання Іспанії, яка нещодавно, як і Італія, здійснила масову амністію нелегальних мігрантів.

“Ми задоволені. Ми вважаємо, що тут закладена більша частина нашої імміграційної моделі”, - заявив агентству AFP міністр внутрішніх справ Іспанії Альфредо Перея РУБАЛЬКАБА.

Європейська комісія також підтримала пропозиції Франції щодо нелегальної міграції.

“Необхідно мати Європу, яка, звичайно, залишається відкритою, але Європу з правилами гри, Європу, яка залишається дружньою для надання притулку, але робить це гармонізовано”, - заявив віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО.

Франція, яка нині головує в ЄС, планує до жовтня підготувати остаточний проект так званого Європейського пакту щодо імміграції та притулку.

На сьогодні, за оцінками Єврокомісії, в Європі мешкають близько 8 млн. нелегальних мігрантів.