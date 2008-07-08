Інвалідам дозволять брати гроші замість авто?

Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів рекомендує парламенту ухвалити за основу проект закону про внесення змін до статті 38 Закону ”Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (щодо права вибору інвалідом компенсації за неотриманий автомобіль)

Як повідомляє Інформаційне управління апарату Верховної Ради, законопроектом (реєстр. №2656), передбачається ”запровадження можливості отримання інвалідами чи законними представниками дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілем (за їх бажанням), компенсації його вартості на умовах, в порядку та розмірах, визначених Кабінетом міністрів України, протягом десяти років”.