Вирок виконавцям вбивства Георгія Гонгадзе залишили без змін

Колегія суддів палати з кримінальних справ Верховного Суду України залишила без змін вирок виконавцям вбивства журналіста Георгія Гонгадзе Миколі ПРОТАСОВУ, Валерію КОСТЕНКУ і Олександру ПОПОВИЧУ.

Як повідомила УНІАН адвокат вдови убитого журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, таким чином ВС відхилив касаційні скарги підсудних, які просили пом’якшити їм ступінь покарання.

Верховний Суд залишив без змін вирок апеляційного суду м. Києва, за яким, зокрема, М.ПРОТАСОВ має відбути 13 років ув’язнення, двоє інших обвинувачених – по 12 років.

За словами В.ТЕЛИЧЕНКО, у своїй касаційній скарзі М.ПРОТАСОВ просив ВС залишити йому звання полковника міліції, винагороди й інші відзнаки МВС, мотивуючи це тим, що він – ветеран органів внутрішніх справ. Однак суд не задовільнив таке прохання. Як повідомила В.ТЕЛИЧЕНКО, М.ПРОТАСОВ у цьому пункті своєї скарги не врахував те, що ветераном органів внутрішніх справ може бути людина, яка бездоганно виконувала покладені на неї службові обов’язки.

Довідка УНІАН. Журналіст Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У його вбивстві звинувачували трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України – Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА. Ще один обвинувачуваний – колишній керівник згаданого Департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – перебуває у розшуку.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників Міністерства внутрішніх справ України у скоєнні вбивства журналіста Г.Гонгадзе і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Обвинуваченому М.ПРОТАСОВУ суд призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, О.ПОПОВИЧУ і В.КОСТЕНКУ – по 12 років позбавлення волі.