Кримінальну справу про підкуп виборців направлено до суду

Прокуратурою міста Києва направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням громадянки К., яка у травні 2008 року під час виборів Київського міського голови і депутатів Київради проводила незаконну агітацію на підтримку одного з політичних блоків, видававши громадянам по 300 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, загалом для підкупу нею було залучено кошти на загальну суму понад 24 тис. грн.

Стосовно цієї громадянки обрано запобіжний захід – підписку про невиїзд та пред’явлено обвинувачення за ст. 157 ч. 3 Кримінального кодексу України (перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права, поєднаному з підкупом виборців, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).

Санкцією вказаної статті передбачається покарання у вигляді позбавлення волі від двох до п’яти років.