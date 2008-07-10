Інваліду з Чернігова, який захопив у заручники суддю, ”світить” 15 років

Прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу проти ветерана Афганістану, інваліда І групи Олександра МЕЛЬНИКА, який 7 липня захопив у заручники суддю Деснянського районного суду Чернігова і поранив правоохоронця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Дмитро КАЛИТА.

За його словами, кримінальну справу порушено за статтею 348 Кримінального кодексу України ”Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку й державного кордону або військовослужбовця”, що карається позбавленням волі строком від 9 до 15 років або довічним ув`язненням.

Кримінальну справу було порушено в день інциденту – 7 липня, її розслідує слідчий відділ прокуратури області.

За інформацією, що оприлюднена у місцевих ЗМІ, інвалід перебуває під охороною в одній з міських лікарень, оскільки він не може обходитися без сторонньої допомоги, адже в СІЗО немає умов для його утримання.

Поранений співробітник спецпідрозділу міліції ”Грифон” також знаходиться у лікарні. Його стан після операції характеризується як стабільно тяжкий.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня житель Чернігова інвалід І групи О.МЕЛЬНИК упродовж півтори години утримував у заручниках суддю Деснянського райсуду міста і пострілом поранив у живіт співробітника спецпідрозділу ”Грифон”. Надзвичайна подія сталася після оголошення рішення суду, який не задовольнив позов О.МЕЛЬНИКА до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві. Інвалід оскаржував бездіяльність Фонду щодо невиплати компенсації за невикористані путівки на оздоровлення.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи міського відділу та обласного управлінь МВС, члени антитерористичної групи. Після переговорів з начальником УМВС в області Іваном КАТЕРИНЧУКОМ інвалід віддав зброю, його затримано.