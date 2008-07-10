Суди гальмують незаконну забудову на косі Канівського водосховища

Прокурор Київської області Олександр ГАРДЕЦЬКИЙ заявляє, що суди гальмують розгляд 11 кримінальних справ, порушених прокуратурою за фактами незаконного будівництва 91-го котеджу на косі Канівського водосховища в Обухівському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на координаційній нараді керівників правоохоронних органів Київської області, що відбулась в Ірпіні.

За словами О.ГАРДЕЦЬКОГО, один із суддів обухівського районного суду заявив, що для винесення судового рішення ”необхідна політична воля”.

Прокурор області також зауважив, що частина позовів залишена судами без розгляду.

Водночас О.ГАРДЕЦЬКИЙ зазначив, що на даний час у суді оскаржується постанова про порушення кримінальної справи, а особа, яка її подала від човново-стояночного кооперативу „Риф” (цей кооператив здійснив забудову коси - УНІАН), вже двічі не з’являлася на судове засідання. ”Гальмується і тут розгляд цього питання...”, - сказав прокурор, додавши, що прокуратура відреагує на ці процеси, і судді, які порушують закон, будуть відповідати.

Говорячи про результати роботи прокуратури Київської області у першому півріччі цього року, О.ГАРДЕЦЬКИЙ поінформував, що очолювана ним установа посідає друге місце в державі (після прокуратури Дніпропетровської області) за показниками боротьби з корупцією.

За словами О.ГАРДЕЦЬКОГО, якщо торік прокуратура Київщини порушила за фактами корупційних дій 21 кримінальну справу, то цього року - 76, до адміністративної відповідальності притягнуто 66 проти 18 у 2007 році.

Як повідомляв УНІАН, в ході перевірки правомірності надання у власність та користування земельних ділянок в прибережно-захисних смугах, санітарних та водоохоронних зонах, законності забудови вказаної категорії земель на території Обухівського району прокуратурою Київської області встановлено, що ЧСК (човново-стояночний кооператив) „Риф”, всупереч вимогам чинного законодавства, використовує земельну ділянку площею 6,1269 га, що відноситься до земель водного фонду.

Перевіркою встановлено, що на земельній ділянці площею 1,4 га, всупереч ст. 96 Земельного кодексу України, без будь-яких погоджень з відповідними службами, правоустановчих документів, проектно-кошторисної та дозвільної документації збудовано 91 житловий будинок та інших капітальних будівель.

На виконання вимоги прокуратури Київської області Управлінням з контролю за використанням та охороною земель в м.Києві та Київській області проведено розрахунок розміру збитків, завданої внаслідок використання ЧСК „Риф” земельної ділянки площею 1,4 га не за цільовим призначенням, який становить 82 279,88 грн.

За результатами перевірки 25 квітня прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу щодо службових осіб ЧСК „Риф” за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).

14 квітня прокурор Київської області Олександр ГАРДЕЦЬКИЙ під час розширеної колегії прокуратури Київської області пообіцяв, що прокуратура 14-20 квітня подасть перші позови до суду з вимогами знести незаконно збудовані котеджі в Обухівському районі області на косі Канівського водосховища. Він поінформував, що загалом на узбережжі незаконно збудовано 91 будинок і, зокрема, прокуратурою області буде порушено кримінальну справу стосовно голови кооперативу, до якого входять ці будівлі.