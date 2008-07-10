У Криму затримано осквернителів могил

У Криму під час спільної операції співробітників СБУ, прокуратури і кримінального розшуку міліції встановлено і затримано групу осіб, які з квітня 2007 року по березень 2008 року здійснювали акти вандалізму на одному з кладовищ Сімферопольського району.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю міліції Криму, на рахунку групи - вісім епізодів злочинної діяльності. «Оскверняли могили і ламали хрести на християнському кладовищі, як виявилось, вихідці з цілком благополучних сімей. Усі троє були студентами вищих навчальних закладів Криму. Що спонукало майбутніх економіста, правознавця і історика на такі вчинки, ніхто з них зрозуміло відповісти не зміг», - сказано в повідомленні.

Акти вандалізму фіксувалися на відеокамеру телефону і переміщалися на жорсткий диск комп`ютера. Періодично «кліпи» розміщувались в Інтернеті.

Психіатрична експертиза, яка проводиться під час слідства, визнала всіх трьох осудними.

Слідчим відділом Сімферопольського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) і статтею 297 (наруга над могилами). Підозрюваним пред`явлено звинувачення. Матеріали кримінальної справи буде передано до суду Сімферопольського району автономії.