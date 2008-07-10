«Міжнародна амністія»: расизм проникає в урядові структури

”Міжнародна амністія” закликає український уряд публічно визнати існування у державі расової дискримінації і вжити ефективних заходів для її подолання та захисту потенційних жертв.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним закликом сьогодні на прес-конференції у Києві у рамках оприлюдненої доповіді ”Україна: уряд повинен вжити усіх заходів для припинення расової дискримінації” звернулися представники вказаної організації.

Як зазначила директор програми ”Міжнародна амністія” у Європі та Центральній Азії Нікола ДАКВОРД, ”українська влада не може дозволяти собі ігнорувати ксенофобію та соціальні упередження. Таке ставлення може розповсюдитися серед урядових структур та почати укорінюватися як інституційний расизм”.

У свою чергу, дослідник ”Міжнародної амністії” в Україні, Білорусі та Молдові Хеза МАКГІЛЛ акцентувала увагу на тому, що в Україні немає офіційного відображення проблеми расизму, а тому влада повинна відстежувати і реєструвати випадки расистських нападів по всій Україні та робити цю інформацію прозорою за наявності чітко визначеного терміну ”расистський напад” відповідно до міжнародних стандартів.

Як ідеться у доповіді, існуючі показники свідчать про недотримання Україною таких зобов’язань. Зокрема, на це вказує небажання влади визнати існування расизму в державі, нестача офіційної статистики про кількість інцидентів, часте ігнорування міліцією повідомлень про расистські напади тощо.

Водночас, для подолання проблеми представники ”Міжнародної амністії” рекомендують Україні проявити політичну волю боротьбі з цим явищем, вжити необхідних заходів для захисту жертв, протидіяти расизму і ксенофобії у суспільстві та покласти край расовій дискримінації з боку посадових осіб.

За словами Х.МАКГІЛЛ, якщо уряд не вживатиме відповідних заходів, тоді масштаби проблеми можуть набути загрозливого характеру.

Водночас учасники прес-конференції поінформували, спираючись на дані неурядових організацій, що в Україні протягом минулого року було скоєно 60 расистських нападів, шість з яких призвели до загибелі людей. З початку цього року громадські об’єднання нарахували 30 подібних випадків, чотири з яких стали фатальними для потерпілих.