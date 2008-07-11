Прес-конференція на тему: «Законодавчі ініціативи Блоку Юлії Тимошенко, що обмежують свободу слова в Україні»

14 липня 13-00 - Відбудеться прес-конференція редактора Інтернет – видання Sprotiv.org Вадима Гладчука на тему: «Законодавчі ініціативи Блоку Юлії Тимошенко, що обмежують свободу слова в Україні» («ІнтерМедіа консалтинг», вул. Богдана Хмельницького 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (050) 462-94-15.

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