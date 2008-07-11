Сьогодні, 11 липня 2008 року, о 13. 00, під стінами Верховної Ради /на Маріїнській площі, біля І під`їзду будівлі „під куполом"/ відбудеться мистецька реконструкція „Калашніков має сісти!". Київські журналісти відтворять сцену нападу на знімальну групу СТБ з боку „не встановлених осіб" на чолі з депутатом Олегом Калашніковим.

Таким чином журналістська спільнота вирішили відзначити другу річницю побиття репортера і оператора знімальної групи СТБ – Маргарити Ситник та Володимира Новосада – і висловити публічний протест проти закриття кримінальної справи. Акція пройде під гаслом „Калашников має сісти!".