Європарламент закликав Італію не брати відбитки пальців у ромів

Європарламент закликав Італію не запроваджувати збирання відбитків пальців у ромів.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, відповідну резолюцію було схвалено на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

“За” проголосували 336 депутатів, проти – 220, утримались – 77.

У документі підкреслюється, що роми - одні з тих, хто найбільше страждають в Європі від расизму та дискримінації.

При цьому, депутати висловили переконання у тому, що запровадження збору відбитків пальців з усіх ромів, що в’їжджають до Італії, включаючи дітей, стане одним з проявів дискримінації. Це також суперечитиме Європейській Конвенції прав людини, вважають депутати.

Парламент також висловив занепокоєння щодо заяв про можливість запровадження 12-місячного надзвичайного стану в місцях розташування таборів ромів.

Депутати також закликали Єврокомісію та країни-члени ЄС започаткувати Європейську стратегію відносно ромів, спрямовану на їхню інтеграцію до суспільства.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня міністр внутрішніх справ Італії Роберто МАРОНІ виступив з ідеєю знімати відбитки пальців з усіх ромів, що їдуть до країни.

На думку Р.МАРОНІ, процедура зняття відбитків пальців має стосуватися всіх ромів, включаючи дітей. Представник Єврокомісії вже зазначив, що європейське законодавство не передбачає можливості запровадження процедури зняття відбитків пальців для окремих національних груп чи вихідців з якоїсь однієї країни-члена ЄС.