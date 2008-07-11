Литвин: судова реформа навряд чи пройде до президентських виборів

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН висловлює сумнів у проведенні судової реформи до президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, аро це він сказав на прес-конференції у Бородянці Київської області.

На думку В.ЛИТВИНА, однією з причин, за якої БЮТ блокує парламентську трибуну, є небажання цієї політичної сили ухвалювати зміни до законів, які стосуються судової реформи.

Він нагадав, що у переданих Президентом України до парламенту законопроектах щодо судової реформи главі держави пропонується передати повноваження з призначення на адміністративні посади в судах.

«Ви розумієте: у кого у руках судова влада – у того в руках реальна влада», - сказав В.ЛИТВИН, зауваживши, що сьогодні уже всі політичні сили мобілізовані на президентську кампанію і розраховують, що саме через суди будуть вирішуватись складні питання, які виникатимуть під час виборчої кампанії.

«А ви розумієте, що суд – це остання інстанція, далі вже небесна канцелярія», - сказав лідер фракції Блоку Литвина.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Верховної Ради з проханням не йти у відпустку, поки не буде ухвалено зміни до державного бюджету на 2008 рік і законодавства щодо судової реформи. Він наголосив, що питання проведення судової реформи не менш важливе, ніж внесення змін до державного бюджету.

В.ЮЩЕНКО заявив, що у парламенті уже три роки знаходяться президентські законопроекти, які потрібні для проведення судової реформи. Він вважає, що Україна не повинна втрачати ще й 2008 рік у питанні проведення такої реформи.