В Європі стурбовані порушенням прав людини в Китаї

Європарламент вітає розвиток відносин з Китаєм, однак стурбований порушеннями прав людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна резолюція про це була схвалена на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

За неї проголосували 439 депутатів, проти – 51, утрималися 139 депутатів.

Депутати, зокрема, висловили задоволення розвитком секторального діалогу між Європейським Союзом і Китаєм та більш тісною співпрацею у різних глобальних питаннях.

У резолюції схвалюється реакція Китаю на землетрус у провінції Сичуань, водночас наголошується на необхідності розвитку системи раннього попередження про надзвичайні стихійні лиха.

Парламент підкреслив важливість Європейського Союзу та міжнародної спільноти у зусиллях з відновлення постраждалих регіонів, а також відзначив із задоволенням, що Китай швидко погодився прийняти міжнародну допомогу.

Депутати також привітали відновлення контактів між представниками уряду Китаю і Далай-Ламою, та закликали до інтенсифікації цих контактів.

Водночас, депутати висловили жаль, що учасники мирних демонстрацій протесту в Тибеті у березні цього року і досі переслідуються та перебувають під арештами.

Депутати також закликали владу Китаю продемонструвати милосердя до усіх політичних в’язнів та активістів із захисту прав людини, що перебувають у в’язницях, а також зупинити практику дискримінації та утисків.

Крім того, Європарламент закликав Китай запровадити мораторій на смертну кару.