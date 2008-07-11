Уряд схвалив проект Адміністративно-процедурного кодексу

Кабінет Міністрів України схвалив проект Адміністративно-процедурного кодексу.

Як повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК, відповідне рішення було ухвалене вчора на засіданні уряду.

За словами міністра юстиції, проект Адміністративно-процедурного кодексу, розробку якого здійснило Міністерство юстиції України, має забезпечити радикальне оновлення українського законодавства, результатом якого має стати запровадження нової ідеології функціонування органів влади. Кодекс має стати загальним нормативно-правовим актом, що запровадить новий рівень законодавчої регламентації процедур зовнішньо-управлінської діяльності органів влади та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах з державою.

Проект Кодексу спрямований на реалізацію положень Конституції України (статей 3, 19, 40) та виконання завдань адміністративної реформи в Україні. Зокрема, положеннями Конституції України визначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов`язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40).

Кодекс має врегулювати відносини, що виникають у діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб щодо забезпечення реалізації та захисту прав і законних інтересів осіб та виконання ними визначених законом обов`язків, зокрема через регламентування процедури розгляду адміністративних справ.

На даний час, за словами міністра, питання практичної реалізації громадянами України права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування регламентує низка законодавчих актів. Однак, як повідомив М.ОНІЩУК, більшість цих актів не відповідають стандартам Ради Європи, у зв`язку з тим, що не гарантують особі можливість неупередженого, чесного вирішення її справи за обґрунтований проміжок часу, зокрема, не забезпечують прав особи: на участь у вирішенні справи, що стосується її прав та законних інтересів; бути вислуханою до прийняття будь-якого індивідуального рішення, що може на неї негативно вплинути; на доступ до матеріалів справи, яка її стосується; на зобов`язання адміністративних органів обґрунтовувати свої рішення тощо.

Однією з найважливіших гарантій забезпечення прав і законних інтересів осіб у відносинах із державою та її органами є чітка регламентація процедурного аспекту відносин особи і влади. За таких умов державний службовець чи службовець органу місцевого самоврядування діє не свавільно, а керуючись чітко встановленим порядком. Це, по-перше, забезпечує рівність осіб перед законом, адже до всіх однопорядкових справ застосовується однакова процедура, а, по-друге, існування законодавчо встановленої процедури є вихідною точкою для здійснення контролю, зокрема судового, за законністю діяльності органів влади.

Проте, за словами міністра юстиції, на сьогодні більшість процедурних елементів відносин органів влади з громадянами в Україні або не регулюються законодавством взагалі, або ж регулюються фрагментарно та переважно підзаконними нормативно-правовими актами.

При розробці проекту Кодексу його автори використали здобутки сучасної адміністративної науки та зарубіжний досвід. У проекті Кодексу враховано Резолюції та Рекомендації Ради Європи, зокрема, Резолюція (77) 31 про захист особи відносно актів адміністративних органів, Рекомендація № R (80) 2 щодо здійснення дискреційних повноважень адміністративними органами, Рекомендація №R(87)16 щодо адміністративних процедур, які зачіпають велику кількість осіб.

Проект неодноразово був предметом обговорення науковців, провідних фахівців та правників, зарубіжних експертів, представників громадськості як на науково-теоретичних конференціях, семінарах, так і заходах виключно практично-правового характеру. До складу робочої групи, яка працювала над проектом Кодексу увійшли вчені та експерти в галузі адміністративного права.

Довідка. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України вносився у Верховну Раду України у 2004 році, але у зв`язку зі зміною уряду був відкликаний. Після того, законопроект був додатково доопрацьований з урахуванням висновків експертів Ради Європи, а також з метою його узгодження з Кодексом адміністративного судочинства України і Концепцією розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади.