Меморіал пам’яті жертв голодоморів відкриють у Києві в листопаді

Першу чергу Меморіалу пам‘яті жертв голодоморів у Києві по вул. Мазепи планується відкрити у листопаді напередодні відзначення 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА, про це йшлося сьогодні на нараді з питань спорудження Меморіалу пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Учасники наради обговорили питання зведення основних частин меморіального комплексу. Більшість деталей майбутнього комплексу є унікальними і вимагають особливих технологій виготовлення й монтажу. Це стосується, зокрема, і центральної будівлі, що матиме вигляд свічки висотою 31 метр, і гранітних елементів споруд комплексу.

Пошук оптимальних рішень здійснюється у взаємодії Кабінету міністрів України, Київської міської адміністрації та авторського колективу.