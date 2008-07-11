Відсьогодні в Румунією їздити буде простіше

Відсьогодні запроваджується спрощений режим транзитного проїзду територією Румунії для іноземців, які потребують візи для в`їзду до цієї країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, іноземці, в тому числі громадяни України, отримують можливість перетинати територію Румунії без румунської транзитної візи, якщо вони:

1. Мають одну з наступних віз або документів, виданих державами-членами Європейського Союзу, що в повному обсязі застосовують норми Шенгенського законодавства – Австрія, Бельгія, Чехія, Естонія, Франція, Фінляндія, Німеччина, Греція, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Голландія, Польща, Португалія, Іспанія, Словенія, Словаччина, Швеція, Угорщина, а також Данія, Ісландія, Норвегія:

- «короткострокову візу» (Schengen) (визначена у статті 10 Конвенції про застосування Шенгенської угоди);

- «довгострокову візу» (визначена у статті 18 Конвенції про застосування Шенгенської угоди);

- «дозвіл на проживання», визначений у додатку № 4 Спільних Консульських Інструкцій.

2. Мають дійсну короткострокову, довгострокову візу або дійсний дозвіл на проживання, видані Республікою Болгарія чи Кіпром.

3. Мають дійсний дозвіл на проживання, виданий Швейцарією або Ліхтенштейном.

Період транзитного перетину території Румунії не може перевищувати 5 (п`ять) днів.

Також МЗС звертає увагу громадян на такі умови:

1. Термін дії вищезазначених віз та документів має покривати весь період транзитного перетину території Румунії.

2. Транзитний перетин іноземцями території Румунії за вищенаведеними правилами здійснюється лише за умови наявності дійсного проїзного документа для перетину кордону, а також документів, що підтверджують мету поїздки та фінансове забезпечення у період транзитного проїзду.

3. У в`їзді до Румунії може бути відмовлено іноземцям, застережні дані щодо яких внесені до національних баз даних держав-членів ЄС про відмови у в`їзді, а також якщо вони становлять загрозу громадському порядку, національній безпеці, здоров`ю населення чи міжнародним відносинам.