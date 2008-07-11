Столичний офіцер міліції підторговував наркотиками

Слідчим відділом прокуратури Києва направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням офіцера підрозділу боротьбі з незаконним обігом наркотиків лінійного управління внутрішніх справ на Південно-Західній залізниці у незаконному збуті наркотиків, зловживання владою та одержання хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, цей правоохоронець з метою покращення показників щодо розкриття злочинів через довірену особу передавав наркотичні засоби громадянам, яких згодом затримував.

У результаті таких незаконних дій офіцера міліції п’ятеро осіб, у тому числі й неповнолітнього, було притягнуто до кримінальної відповідальності та засуджено на терміни від 1 до 3 років позбавлення волі.

Під час розслідування кримінальної справи також виявлені факти одержання правоохоронцем хабарів від одного із підприємців столиці за невтручання у його господарську діяльність.

Колишньому правоохоронцеві обрано запобіжний захід – взяття під варту.

Санкціями перелічених вище статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.