Відомого журналіста силоміць забрали на допит про отруєння Ющенка
Повістки пеердавали тричі
Журналіста "Української правди" Сергія Лещенка у понеділок зранку із застосуванням процедури силового приводу було доставлено на допит у справі про отруєння Віктора Ющенка.
Повістка про виклик на допит на 10 ранку понеділка журналісту не вручалася.
До цього Сергію тричі передавалися повістки на допит – в п`ятницю та два рази у суботу.
Слідчі прокуратури, що телефонували до УП, наголошували на екстреній необхідності допитати журналіста.
Проте Лещенко не зміг з`явитися в прокуратуру, оскільки в п`ятницю висвітлював події у парламенті після раптового оголошення питання про недовіру уряду Тимошенко.
У суботу Сергій працював на з`їзді "ЄЦ", його статтю про цю подію читайте згодом на "Українській правді".
Можливою причиною допиту є інтерв`ю, яке Лещенко записав із народним депутатом Давидом Жванією стосовно отруєння тодішнього кандидата в президенти Ющенка.