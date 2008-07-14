Відомого журналіста силоміць забрали на допит про отруєння Ющенка

Журналіста "Української правди" Сергія Лещенка у понеділок зранку із застосуванням процедури силового приводу було доставлено на допит у справі про отруєння Віктора Ющенка.

Повістка про виклик на допит на 10 ранку понеділка журналісту не вручалася.

До цього Сергію тричі передавалися повістки на допит – в п`ятницю та два рази у суботу.

Слідчі прокуратури, що телефонували до УП, наголошували на екстреній необхідності допитати журналіста.

Проте Лещенко не зміг з`явитися в прокуратуру, оскільки в п`ятницю висвітлював події у парламенті після раптового оголошення питання про недовіру уряду Тимошенко.

У суботу Сергій працював на з`їзді "ЄЦ", його статтю про цю подію читайте згодом на "Українській правді".

Можливою причиною допиту є інтерв`ю, яке Лещенко записав із народним депутатом Давидом Жванією стосовно отруєння тодішнього кандидата в президенти Ющенка.

Українська правда