15 липня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Як змінився за рік український споживач. Результати соціологічного дослідження споживчої поведінки українців. Презентація нового соціального проекту”. Буде презентовано результати дослідження «Права споживачів та рівень поінформованості населення України про механізми їх захисту», в рамках спільного проекту ЄС та ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання». Учасники: керівник спільного проекту ЄС та ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» Клавдія Максименко, експерт з розвитку громадянського суспільства спільного проекту Денис Полтавець, експерт з моніторингу та інформації проекту Марія Савченко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 253-67-05; 253-67-32, 253-66-79; maria.savchenko@undp.org.ua Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями