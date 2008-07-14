15 липня - 12-00 - Під Міністерством освіти і науки України розпочнеться пікет на підтримку рівненських студентів, правами яких нехтують адміністрації місцевих вишів. В цей самий час студенти розпочнуть власну акцію протесту в місті Рівне. Організатор київської акції: молодіжна ініціатива «Пряма дія» (проспект Перемоги, 10). Телефон: 8 (096) 518-27-19.