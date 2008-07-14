Прес-конференція на тему: “Медицина. Громадський контроль. Європейські стандарти. Захист прав громадян від корупції: Європейський стандарт і українські реалії”

16 липня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Медицина. Громадський контроль. Європейські стандарти. Захист прав громадян від корупції: Європейський стандарт і українські реалії”. Учасники: доктор біологічних наук, головний науковий співробітник лабораторії імунології Інституту проблем патології Національного медичного університету імені Богомольця Академії наук України Катерина Гаркава, В’ячеслав Костильов - Ліга захисту цивільних прав; Юрій Збітнєв - лікар анестезіолог-реаніматолог (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Вхід за редакційними посвідченнями.

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