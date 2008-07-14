16 липня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Чи може правова допомога в Україні бути якісною та безоплатною?” На прес-конференції висвітлюватимуться питання: Що знають громадяни про правову допомогу та до кого звертаються в разі потреби? Скільки людей в Україні позбавлено волі через ненадану або неякісну правову допомогу? Чи можливо зупинити катування та жорстоке поводження міліції із затриманими через своєчасну правову допомогу? та інші. Учасники: президент Спілки адвокатів України Тетяна Варфоломеєва, помічник міністра-заступник начальника Управління моніторингу дотримання Прав людини в діяльності ОВС Юрій Бєлоусов, директор програми “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження” Роман Романов, голова Білоцерківського міськрайонного суду Володимир Санін, адвокат, керівник Офісу громадського захисту в Хмельницькому Наталія Вагіна (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Вхід за редакційними посвідченнями.