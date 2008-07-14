Німеччина виділила 25 тис. дол. на захист прав людини в Україні

Федеративна Республіка Німеччина надала кошти в розмірі 25 тис. євро на реалізацію трьох проектів захисту прав людини в Україні.

Як повідомили УНІАН у відділі преси Посольства ФРН в Україні, сьогодні у приміщенні дипломатичного представництва цієї країни відбулася урочиста церемонія передачі зазначених коштів переможцям започаткованого Німеччиною навесні 2008 року публічного конкурсу проектів у сфері прав людини.

Гранти вручив особисто Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні Райнгард ШЕФЕРС.

Зокрема, кошти отримали: організація “Дівочий клуб ”ЮНКА” із Західної України, що виступає за протидію ксенофобним та расистським проявам в суспільстві та посилення протидії цим злочинним явищам з боку правоохоронних органів; Черкаський обласний комітет організації солдатських матерів, який спільно з Міністерством оборони розробляє механізми нагляду за дотриманням прав людини в у Збройних силах України; Європейська рада з питань біженців і вигнанців (ECRE), яка в рамках співпраці з Державною прикордонною службою, з неурядовими організаціями, опікуватиметься захисту прав біженців на східному кордоні.