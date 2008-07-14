Оніщук назвав головні завдання Мін’юсту

Якщо вдасться досягнути прогресу у сфері юстиції, Україна дійсно відповідатиме вимогам сучасної європейської спільноти.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив міністр юстиції Микола ОНІЩУК сьогодні на прес-конференції з нагоди 90-ї річниці утворення Мін’юсту України.

“На сьогодні визначено такі пріоритетні напрямки діяльності міністерства: це - реформа судової системи та українського судочинства; створення правових засад для запобігання та протидії корупції; реформування кримінальної юстиції та кримінально-виконавчої системи; забезпечення прозорості та ефективного виконання рішень судів; удосконалення системи захисту інтересів держави у судах; реформування нотаріату та системи безоплатної правової допомоги”, - повідомив М.ОНІЩУК.

Він також висловив переконання, що “сьогодні вітчизняна система юстиції виконує свою суспільну функцію - забезпечення реалізації державної правової політики”.