В Полтаві невідомі осквернили пам’ятники жертвам фашизму

У Полтаві невідомі облили фарбою два пам’ятних знака, розташованих поруч в парку по вулиці Сінній, - «Скорботної Матері» та на Братській могилі жертв фашизму – «Пам’ятний знак Голокосту».

Як повідомили УНІАН в міськвиконкому Полтави, на пам’ятних знаках вандалами було зображено фарбою українську національну символіку та образливі слова відносно представників деяких національностей.

«Ніхто за скоєне відповідальності на себе не взяв, хоча дехто з аналітиків пов’язує це з активізацією в Полтаві окремих угруповань. Комунальні служби оперативно привели пам’ятники в належний стан. Винуватців шукають», - поінформував представник мерії.

Як повідомлялося, дана територія в Полтаві в роки фашистської окупації була місцем масових розстрілів місцевих жителів та військовополонених. В братській могилі покоїться прах понад 10 тис. жертв фашистських розстрілів. Зокрема, на цьому місці колишнього міського кладовища 23 листопада 1941 року фашисти розстріляли 3 тис. полтавських євреїв, а протягом окупації ще майже 5 тис. людей – серед них радянські військовополонені, антифашисти, партизани, підпільники.