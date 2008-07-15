У Страсбурзі завершив роботу Третій Літній Університет Демократії

Учасники Третього Літнього Університету Демократії, який днями проходив у Раді Європи (м.Страсбург, Франція), закликають медіа та правозахисні організації до активнішого моніторингу ситуації з правами людини у Білорусі.

Про це йдеться у схваленій учасниками Університету декларації, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

У документі міститься заклик до "усунення бар`єрів, зведених білоруською владою, щодо реєстрації і дій неурядових організацій, у тому числі Школи політичних студій у Білорусі". "Ми просимо про відміну Статті 193-1 Кримінального Кодексу Білорусі, що криміналізує участь і дії незареєстрованих організацій", - ідеться у тексті декларації.

Учасники Третього Літнього Університету Демократії висловили сподівання, що одного дня Білорусь зможе приєднатися до Ради Європи у статусі повноправного члена.

Як повідомили УНІАН в Українській школі політичних студій, основною темою цьогорічного Літнього Університету Демократії стало «Урядування, влада та демократія».

П’ятиденна програма заходу об’єднала близько 75 відомих політичних постатей, експертів та модераторів, серед яких, зокрема, були Генеральний секретар Ради Європи Тері ДЕВІС, Президент Республіки Чорногорія Філіп ВУЯНОВИЧ, Президент Європейського суду з прав людини Жан-Поль КОСТА, Президент Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Явуз МІЛДОН, екс-прем’єр-міністр Канади Кім КЕМПБЕЛ, екс-прем’єр-міністр Російської Федерації Єгор ГАЙДАР, Європейський уповноважений з захисту прав споживачів Мелена КУНЄВА, член Палати лордів та доповідач з питань свободи слова Парламентської Асамблеї Ради Європи Ендрю МАКІНТОШ, міський голова м. Страсбург Роланд РІС, президент Інституту Аспен Елізабет ЛЮЛІН, журналістка «NHK TV» (Токіо, Японія) Айко ДОДІН, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Тарас ЧОРНОВІЛ, віце-президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Гьоран ЛІНДБЛАД, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, голова Комітету з процедурних правил та недоторканості Андре ГРОС та інші.

Програма української делегації, крім пленарних засідань та конференцій, включала ряд заходів, присвячених забезпеченню енергетичної безпеки в Європі, врегулюванню прикордонних проблем, співпраці у Чорноморському регіоні між школами Азербайджану, Болгарії, Вірменії, Грузії, Росії, Румунії, України та Молдови. Також було організовано зустріч із представниками Європейського суду з прав людини. Учасники відвідали ряд прийомів, організованих у рамках Третього Літнього Університету Демократії – зокрема, від імені Генерального Секретаря Ради Європи, мера м. Страсбург, Генерального Консула Японії при Раді Європи та Постійного представника України при Раді Європи.

Після офіційних підсумків колишній Генеральний секретар Ради Європи Катрін ЛЯЛЮМ’ЄР оголосила про створення Європейської асоціації шкіл політичних студій. На її думку, Асоціація Шкіл є важливим форумом для усвідомлення того, що європейський проект – це не лише економічна злагода.

Підсумки Університету, серед інших офіційних гостей, підбивали двоє учасників заходу, серед яких була представниця Української школи політичних студій – Олена МАСЛЮКІВСЬКА.