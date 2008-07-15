Журналіста, який взяв інтерв`ю у Жванії, допитували в ГПУ 7 годин
10:28, 15 липня 2008Права людини
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І сказали "Приходьте ще"
Журналіста "Української правди" Сергія ЛЕЩЕНКА після 21.00 випустили з Генеральної прокуратури України після допиту. Допит журналіста тривав 7 годин 20 хвилин.
Після цього слідчий вручив повістку С.ЛЕЩЕНКУ про наступний допит, який має відбутися в середу, 16 липня, о 9-й годині ранку, повідомляє “УП” .
Як повідомляє видання, причиною допиту є інтерв`ю, яке С.ЛЕЩЕНКО записав із народним депутатом Давидом ЖВАНІЄЮ стосовно отруєння у 2004 році тодішнього кандидата в Президенти України Віктора ЮЩЕНКА.
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