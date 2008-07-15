Журналіста, який взяв інтерв`ю у Жванії, допитували в ГПУ 7 годин

Журналіста "Української правди" Сергія ЛЕЩЕНКА після 21.00 випустили з Генеральної прокуратури України після допиту. Допит журналіста тривав 7 годин 20 хвилин.

Після цього слідчий вручив повістку С.ЛЕЩЕНКУ про наступний допит, який має відбутися в середу, 16 липня, о 9-й годині ранку, повідомляє “УП” .

Як повідомляє видання, причиною допиту є інтерв`ю, яке С.ЛЕЩЕНКО записав із народним депутатом Давидом ЖВАНІЄЮ стосовно отруєння у 2004 році тодішнього кандидата в Президенти України Віктора ЮЩЕНКА.